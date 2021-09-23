Balık sezonu açıldı; “Bu sene istavrit ve çinekop senesi”

Balık sezonunun açılmasıyla Çorum’da da balık tezgahları şenlendi. İstavrit, çinekop, levrek, barbun tezgahtaki yerini aldı.



Kaynar Balıkçılık’tan Dursun Kaynar, havalar sıcak gittiği için sezonun bekledikleri gibi açıldığını, denizde çok bol balık olmadığını söyledi. Havaların yavaş yavaş soğumaya başlamasıyla balıkta bolluk beklediklerini aktaran Kaynar, “Fiyatlarımız gayet uygun. Mezgitimiz var iriliğine göre kilosu 25-30 liradan satıyoruz. İstavritin kilosu 15 lira. Denizde balık çeşidi çok, tezgahımızda barbun var, lüfer var. Hamsinin kilosu ise 25 ile 30 lira arasında değişiyor” dedi.

Kaynar, bu senenin çinekop ve istavrit senesi olacağını belirterek, “Vatandaşlarımız balığa talep etsin. Şu an en sağlıklı besin balık. Tüm Çorumlulara bol bol balık yemelerini tavsiye ediyoruz” ifadesini kullandı.

‘VATANDAŞLAR TAZE DENİZ BALIĞINI ÖZLEMİŞ’

İstavritin tam mevsimi olduğunu ve denizden bol çıktığını bildiren balıkçı Ali Kömürcü, “Sezon açıldı, tezgahlarımız şenlendi. Vatandaşlar taze deniz balığını özlemiş. İnşallah önümüzdeki günlerde daha bol ve bereketli olur” diye konuştu.

Hamsinin kasasının 500 lira olduğunu, maliyetinin fazla olduğu için o yüzden tezgahında bugün hamsi olmadığını dile getiren Kömürcü, balık fiyatlarını şöyle sıraladı; “İstavrit 15, çinekop 40, mezgit 25 lira, uskumru 25, yerli somon 50, ithal somon 90, deniz levreği 75, deniz çuprası 75, yetiştirme çupra 50, levrek 60, iri mezgitin kilosu ise 40 liradan satılıyor.” Kömürcü, hava sıcaklığının düşmesiyle balık satışlarının daha da artacağını söyledi.

Balık almaya gelen bir vatandaş fiyatların iyi olduğunu belirterek, “Kilosu 15-20 liraya balıklar var. Fiyatlar gayet makul. Balığı özlemiştik. Kış mevsiminin vazgeçilmezi, biz haftada 2 gün tüketmeye çalışıyoruz. Sağ olsun arkadaşlarımıza geliyoruz, taze balığı veriyorlar bize” dedi.

İki kilo istavrit satın alan bir vatandaş, balığın denizde bollaştığında fiyatların da düşeceğini belirterek, “Fiyatlar şimdilik normal. İnşallah artmaz. Hayat zaten pahalı” şeklinde konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)

