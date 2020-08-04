“Balık ölümlerinde zehirlenme belirtisi yok”

Rapor hakkında bilgi veren Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdullah Uysal, Oğuzlar, Laçin, Dodurga İskilip Havzalarında bulunan Obruk Barajında toplu balık ölümlerine dair İl ve İlçe Müdürlüklerine herhangi bir şikayet gelmediğini ifade etti. Yapılan rutin denetim ve kontrollerde de herhangi bir balık ölümlerine rastlanılmadığını anlatan Uysal, diğer ilçelerdeki balık ölümleriyle ilgili olarak yapılan denetim ve kontrollerde; Alaca’da ilk olarak Ocak ayında Alaca Barajında daha sonra Mayıs ayında ise Atatürk Gölet’inde (İbrahim Köyü) balık ölümleri gözlendiğini, her iki noktadan da alınan numunelerin Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Müdürlüğüne gönderildiğini ancak zehirlenmeye yol açacak kimyasal bir etkene rastlanmadığını vurguladı.

Kargı Gökçedoğan Baraj Göleti’nde balık ölümleri olduğuna dair gelen ihbar üzerine, görevli personeller tarafından yerinde inceleme gerçekleştirildiğini, yapılan inceleme ve değerlendirmelerde ölümlerin birkaç gün öncesinden bu yana devam ettiğinin görüldüğünü anlatan Uysal, “Çeşitli boylarda 1000 kadar balığın öldüğü, gölet suyunun kaynağı bilinmeyen sarı renkli bir madde ile bulaşık olduğu tespit edilmiştir. Gerekli analizlerin yapılabilmesi için balıklardan numune alınarak, Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş olup; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, DSİ 54. Şube Müdürlüğüne ve ilgili köy muhtarlığına gerekli bildirimler yapılmıştır. Takibi yapılmaktadır.

Osmancık İlçe Müdürlüğüne telefonla gelen ihbar üzerine konu olan yere gidilmiş olup; kıyıda az sayıda orta boyda sazan balık ölümleri olduğu, ölümlerin tahminen 1-1,5 hafta önce yoğun yağış sonrasında gerçekleştiği, bu sebeple balıkların dış yüzeylerinde bulunan deformasyondan dolayı numune alınamadığı Osmancık İlçe Müdürlüğü denetim ekiplerince tutanak altına alınmıştır.

Basında çıkan Osmancık HES Baraj Gölü Kızıltepe Köyü Mevkiindeki balık ölümleri haberi üzerine Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Osmancık İlçe Müdürlüğü denetim ekipleri olay yerine giderek; incelemelerde bulunmuştur. Yapılan incelemelerde Balık ölümlerine rastlanmamıştır. Ayrıca HES Barajından su numunesi alınmış ve incelenmek üzere laboratuvara iletilmiştir. Zehirlenmeye yol açacak kimyasal maddeye rastlanmamıştır. D-100 Karayolu İstanbul istikametinde sağ tarafta HES Barajı, yolun sol tarafında ise Kızıltepe Köyü mevkiinde bulunan su birikintisinden oluşmuş gölet vardır. Su akıntısının olmadığı, barajla direk bağlantılı olmadığı görülmüştür. Ölümlerin orda olduğundan bahsedilmektedir. Muhtemelen yoğun yağış dönemlerinde burada gölette artan çamurlaşma balıkların solungaçlarını tıkayarak oksijen yetersizliğinden ölümlerine sebep olmaktadır.

Diğer İlçe Müdürlüklerimizle yapılan görüşmeler sonucunda balık ölümlerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır” dedi. (Haber Merkezi)