Balcı’dan indirim seferberliği çağrısı

Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı, Çorumlu esnaf ve sanatkarlara seslenerek, indirim çağrısında bulundu.

“Bizim bizden başka dostumuz yok” diyen Balcı, içinde yaşadığımız bu zor günleri el birliği ile atlatacağımıza değindi.

Sosyal medya hesabı üzerinden çağrı yapan Burhan Balcı, “Haydi Çorum. Perakende satış yapan tüm esnaf ve sanatkarlarımız indirim seferberliği yapalım. Bizim bizden başka dostumuz ve vatanımız yok. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Hep birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Oda Başkanı Balcı’nın bu çağrısı çok sayıda beğeni toplarken, indirim seferberliği çağrısı da kamuoyunda takdirle karşılandı. (Haber Merkezi)

