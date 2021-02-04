Balcı’dan Aşgın’a kira için teşekkürü

Yeni tip koronavirüs salgınının başladığı 2020 yılı Mart ayından itibaren 30 Mart 2021 tarihine kadar mülkiyeti belediyeye ait kafe, çay bahçesi ve lokanta işletmelerinden kira alınmayacağını ifade eden Burhan Balcı, bu kararın alınmasında emeği geçen başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Belediye Meclis üyelerine minnettar olduklarını söyledi.

Burhan Balcı ayrıca, kiralarda 2020 yılı için uygulanan yüzde 12.6 olan kira artış oranının da yüzde 1’e düşürüldüğünü kaydederek, “Emek ve esnaf dostu Belediye Başkanımıza esnafım adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde zor günler geçiren esnaf için Çorum Belediyesi’nin aldığı bu kararın diğer mülk sahiplerine de örnek olmasını isteyen Balcı, vatandaşlara da seslenerek, haftada bir gün de olsa yemek siparişi vererek esnafa destek olmalarını istedi.

(Haber Merkezi)