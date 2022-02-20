Balcı ve Yıldız’a ziyaret
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki heyet Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı ile Diyanet-Sen Genel Başkanlığı görevine getirilen hemşehrimiz Ali Yıldız’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Güncel 20.02.2022, 19:40
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AK Parti’nin 152. Dönem İl Başkanları Toplantısı için Ankara’ya giden İl Başkanı Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Karadeniz Bölge Koordinatörü Yahya Çelik ilk olarak Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Amasya Milletvekili Hasan Çilez’i TBMM’de ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ahlatcı, Aşgın ve Çelik daha sonra Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.
(Volkan SINAYUÇ)
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