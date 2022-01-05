Balcı: “KOSGEB kredisi esnafa can suyu olacak”

Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı, esnafa müjde niteliğinde kredi imkanı verildiğini belirterek verilen bu kredinin çok sayıda esnafa can suyu olacağını anlattı.

Yeni tip koronavirüs pandemisi süresince sürekli esnafa nefes alma kredisi tanınması yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Oda Başkanı Balcı, son olarak 81 ilin oda başkanları ile bir araya gelerek Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu isteği yazılı olarak ilettiklerini söyledi.

Esnaf için kredi müjdesinin KOSGEB’den geldiğine dikkat çeken Burhan Balcı, 1 Ocak 2022 itibari ile esnafın mevcut kadrosuna her eklediği personel için 100 bin lira kredi imkanına kavuşacağını anlattı.

Kredi için KOSGEB’in internet sayfasından başvuru yapılabileceğini anlatan Burhan Balcı, kimlere kredi imkanı tanınacağına Ankara’da yapılacak incelemenin ardından karar verileceğini ancak yapılan başvurunun ardından kendisine bilgi verilmesi halinde başvuruların Ankara’daki takipçisi olacaklarını ve onaylanması içi ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

