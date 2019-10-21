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Balcı, AK Gençliği Altınköy’de ağırladı

Türkiye’nin Suriye’de sürdürdüğü ve ABD ile yapılan anlaşma uyarınca 5 gün süre ile ara verilen Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek ve ilimizin taleplerimizi iletmek üzere geçtiğimiz Salı günü Ankara’ya giden heyette yer alan AK Partili gençleri Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asıl Balcı ağırladı.

Balcı, AK Gençliği Altınköy’de ağırladı

Türkiye’nin Suriye’de sürdürdüğü ve ABD ile yapılan anlaşma uyarınca 5 gün süre ile ara verilen Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek ve ilimizin taleplerimizi iletmek üzere geçtiğimiz Salı günü Ankara’ya giden heyette yer alan AK Partili gençleri Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asıl Balcı ağırladı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:20
Balcı, AK Gençliği Altınköy’de ağırladı

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatin Temur ile beraberindeki gençler Çarşamba günü yapılan grup toplantısı için Salı gecesi yola çıktı.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ın da eşlik ettiği gençler Ankara’ya ulaştıktan sonra ise “Haydi köyümüze geri dönelim” sloganı ile 100 yıl öncesinin köy hayatını “Altınköy” projesiyle Ankaralıların ayağına getiren Altındağ Belediyesi’nin konuğu oldu.

Altınköy’e giden ve burada kahvaltı yaparak köyü gezme imkanı bulan gençler daha sonra ise TBMM’ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan gruba katıldı. Altınköy ziyaretiyle ilgili sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir teşekkür yayınlayan Gençlik Kolları Başkanı Temur, “TBMM’deki grup toplantımızdan önce bizleri Ankara’nın kalbinde, Altındağ İlçemizde, Altın Köy tesislerinde ağırlayan çok değerli Altındağ Belediye Başkanımız hemşehrimiz Asım Balcı abimize İl Gençlik Kolları olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim başarılarını ve hayırlı hizmetlerini daim etsin. Onun nazarında ilgi ve alakalarından dolayı İl Yönetim Kurulu üyemiz Elvan Börekçi’ye de teşekkürlerimi sunuyorum” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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