Balataları ısınan kamyon alev aldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, seyir halinde iken balataları aşırı ısınan kamyonun lastikleri alev aldı.
Güncel 18.05.2022, 19:58
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Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan 34 ROF 03 plakalı kamyonun Yozgat yol ayrımı yakınlarında balatalarının aşırı ısınması sebebiyle alev aldı. Alevleri gören sürücü, aracını yol kenarında durdurarak yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Diğer sürücüler ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, kamyonun lastiklerinde çıkan yangını büyümeden söndürdü.
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