Bal Üreticileri Birliği’nde yeniden “Erdal Odabaş”

Çorum Bal Üreticileri Birliği seçimli olağan kongresi önceki gün Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Eski Başkan Ali Ersoy’un görevi bırakması nedeniyle yeni yönetim kurulu listesini eski başkanlardan Erdal Odabaş oluşturdu. Gündem gereği yapılan seçimin neticesinde Erdal Odabaş’ın listesi oy çokluğu ile kazanan liste oldu.

Yaptığı teşekkür konuşmasında Erdal Odabaş, bayrağı yeniden teslim aldıklarını, emanete sahip çıkarak layık olduğu yere yeniden çıkarmanın mücadelesini vereceklerini belirterek, Çorum halkının gerçek ballarla buluşması için projelerini uygulamaya koyacaklarını ifade etti.

Görevi devreden eski Başkan Ali Ersoy, üyelerden helallik isteyerek şu ana kadar gösterilen birlik beraberlik ve dayanışma için her bir üyeye ayrı ayrı teşekkür ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından yeni yönetim kurulu tebrikleri kabul etti. İyi dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.

(Volkan SINAYUÇ)

