“Bal kalpazanlarına dikkat”

Çorum İli Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Odabaş, bal kalpazanlarına karşı vatandaşları uyararak, piyasa değerinin altında satılan ballara itibar edilmemesini, çok yüksek fiyatla satılan balların da istismardan başka bir şey olmadığını söyledi.

Bal üretim sezonunun gelmesi nedeniyle bir açıklama yapan Birlik Başkanı Erdal Odabaş, “Çorum Bal Üreticileri Birliği olarak, üyelerimizin el emeği, göz nuru, alın terlerinin hukukunu muhafaza etmeye çalışırken, halkımızın da doğru bal ile buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Semt pazarlarında, sokak aralarında ve A marketlerin bir kısmında 25 TL ye 850 gr kavanozlarda bal satıldığına şahit olmaktayız” diyen Odabaş, bir kilo balın ortalama üretim maliyetinin 50 TL’nin altında olduğunu, organik üretimlerde ve kara kovan ballarının ise yüzde 50 oranında daha fazla fiyatla satılabileceğini, 100 TL’nin üzerinde bir fiyatla tüketiciye ulaştırılan balların ise “istismar” anlamı taşıdığını kaydetti.

Odabaş, balın aracıdan değil, arıcıdan alınmasını istedi.

Birlik Başkanı Odabaş’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

DOĞRU FİYAT, DOĞRU BAL…

“Bal hasadının başlamasıyla birlikte bal kalpazanları da sahnedeki yerlerini almaya başladı. Bizler Çorum Bal Üreticileri Birliği olarak, üyelerimizin el emeği, göz nuru, alın terlerinin hukukunu muhafaza etmeye çalışırken, halkımızın da doğru bal ile buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Semt pazarlarında, sokak aralarında ve A marketlerin bir kısmında 25 TL ye 850 gr kavanozlarda bal satıldığına şahit olmaktayız. Bizler halkımızın uygun fiyata kaliteli bal tüketmesinin aleyhinde değiliz bilakis var gücümüzle doğru balı uygun fiyata tüketmesi için çalışıyoruz.

“BALDA YÜKSEK FİYAT KALİTE GÖSTERGESİ DEĞİLDİR”

Her fırsatta ve platformda dikkatleri çekmeye çalışıyoruz. Piyasa değerlerinin altında ve üstünde satılan ballar vatandaşımızın duygularını istismardan başka bir mana ifade etmemektedir. Ucuzun sahte olma, çalıntı olma ihtimali yüksektir. Yüksek fiyatlının da hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. 1 Kg konvansiyonel üretim balın ortalama üretim maliyeti 50 TL’nin altındadır. 100 TL fiyatı geçen bal fiyatları istismardır. Organik üretimler ve kara kovan için bu rakamların % 50 esnetilmesi mümkün. Balda yüksek fiyat kalite göstergesi değildir.

“BAL, ARACIDAN DEĞİL, ARICIDAN ALINIR”

Bal kalpazanlarının son numarası da yaşlı insanlara musallat olup “ben filanın oğluyum babamın selamı var diyerek yaklaşıp şişesi 500 TL’ye Anzer balı satıyoruz, ama size hediyemiz olsun” diyerek iki şişe bal tutuşturduktan sonra yaşlılarımızın cüzdanlarındaki son kuruşları alarak kayıplara karışmalarıdır. Genelde namaz vakitlerinde cami yakınlarına konuşlanıp camiden çıkan yaşlılarımızı kurban seçen bu dolandırıcılara hiçbir vatandaşımızın itibar etmemesi gerekir. Sadece bunlara değil sokakta ısrarla yakınlaşıp elindeki balı sözüm onan hediye etmeye çalışan her kim olursa olsun güvenilirliği olmayan kimselerdir. Dikkat edilmelidir. Son söz: “Bal arıcıdan alınır aracıdan değil.” (Haber Merkezi)