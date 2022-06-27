Bal Abdal’ın “Mavi’ye Hasret” adlı kitabı çıktı

Hüseyin İlksar, 1973 yılında Çorum Hımıroğlu köyünün Karşıyaka mahallesinde doğdu. İlkokul yıllarında şiire sevdalanan İlksar ilk şiirini 12 yaşında yazdı. Okul yıllarında korolarda ve yarışmalarda ses sanatçısı olarak görev aldı. Şiirlerinde “Bal Abdal” mahlasını kullanan İlksar’ın ilk şiir kitabı “Umuda Dokunmak” 2011 yılında sanatseverlerle buluştu.

1992 yılından bu yana yaşamını Fransa’nın Lyon kentinde sürdüren İlksar, ikinci şiir kitabı “Mavi’ye Hasret” şiir severlerle buluştu. Öğrencilere katkı sağlaması amacıyla çıkan kitabın ilk baskısı 250 adet olarak Orkide yayıncılıktan çıktı. (Haber Merkezi)

