Bakü’de iki Çorumlu 

Başsavcı Şahin ve Büyükelçi Bağcı, TİKA’nın da desteğiyle düzenlenmiş olan ve “Karabağ” zaferini konu alan şiir yarışmasının ödül töreninde, Azeri çocuklar ve gençlerle coşkuyu paylaştılar.

Büyükelçi Bağcı, ÇORUM HABER’e mesajında, hemşehrisi Bekir Şahin’i Bakü’de konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, şiirlerdeki vatan, millet, bayrak aşkı ve şuuru nedeniyle de göğsünün kabardığını ifade etti.



(Haber Merkezi)

