Bakü’de iki Çorumlu
Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan’ı ziyaret eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi, hemşehrimiz Doç.Dr. Cahit Bağcı ile birlikte Kardeş Azerbaycan’da Çorum rüzgârı estirdi.
Güncel 30.05.2021, 19:04
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Başsavcı Şahin ve Büyükelçi Bağcı, TİKA’nın da desteğiyle düzenlenmiş olan ve “Karabağ” zaferini konu alan şiir yarışmasının ödül töreninde, Azeri çocuklar ve gençlerle coşkuyu paylaştılar.
Büyükelçi Bağcı, ÇORUM HABER’e mesajında, hemşehrisi Bekir Şahin’i Bakü’de konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, şiirlerdeki vatan, millet, bayrak aşkı ve şuuru nedeniyle de göğsünün kabardığını ifade etti.
(Haber Merkezi)
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