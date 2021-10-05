Bakü’de iki Çorumlu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Doç.Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret etti.

Azerbaycan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Doç.Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Bakü’deki Türk ve Azerbaycan Şehitliklerini de ziyaret ederek, anıta çelenk bıraktı ve şehitlik defterini imzaladı. (Haber Merkezi)

