Bakü'ye uğurladılar

Azerbaycan Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti'ne veda etti.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve daimi üyeler, vakfın kuruluşundan bu yana görev yapan daimi Mütevelli Heyet Üyesi Doç. Dr. Cahit Bağcı'yı Bakü Büyükelçiliğine uğurladıklarını belirterek, vakfa vermiş olduğu emekler ve özverili çalışmaları için teşekkür ettiler. Ayrıca yeni görevinde muvaffakiyetler temennisinde bulundular.

(Haber Merkezi)

