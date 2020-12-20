BAKTAT yeni zeytin markasını piyasaya sürdü

Baklan Kardeşler’den Bursa’da yerleşik bulunan, Baktat Zeytin Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Özbekistan Fahri Konsolosu Ali Baklan, gıda sektöründeki 35 yıllık deneyimleri ile şimdiye kadar pek çok marka ürettiklerini, bu kez de “Has Premium” markasıyla en kaliteli Akhisar zeytinlerini piyasaya sürmekten kıvanç duyduklarını söyledi.

(Ali Erol DİKER)