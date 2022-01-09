Bakkallar Odası’nda Özkan Şanal rakipsiz

Çorum Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği’nde düzenlenen Genel Kurula ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Çorum Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, esnaf odası temsilcileri ile çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

Divan Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı Genel Kurul’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi ardından emektar üyelere plaketleri takdim edildi.

Son olarak tek liste halinde gidilen seçimde mevcut Oda Başkanı Özkan Şanal, tekrar başkanlığa seçilerek, güven tazeledi.

Özkan Şanal başkanlığındaki Bakkallar ve Bayiler Odası’nın Yönetim Kurulu Orhan Bolat, Murat Çoban, Tuncay İbiş, Mustafa Şahin Aşçı, Nadir Ateş, Ali Rıza Alabay, Mustafa Başıbüyük ve Hasan Hüseyin Doğrusöz’den oluştu.

(Taner ŞİMŞEK)

