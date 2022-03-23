Bakkallar ile Fırıncılar Odası’ndan Gür’e destek
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı ve Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerde yeniden başkan adayı olan Recep Gür’e destek açıklamaları devam ediyor.
Aynı zamanda Çorum Kasaplar ve Celebler Esnaf Odası Başkanı olan Recep Gür’e son olarak Çorum Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut ile Fırıncı ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan da desteğini açıkladı.
Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, ÇESOB Başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Barut, ÇESOB Başkanlığı için adayları değerlendirdiklerini ve yönetimiyle birlikte mevcut Başkan Gür’ü destekleyeceklerini kaydetti. Barut, “Terziler Odası olarak ÇESOB Seçimlerde Mevcut Birlik Başkanımız Recep Gür destekleyeceğiz” diye konuştu.
Çorum Fırıncı ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan da ÇESOB seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Arslan, ÇESOB Başkanlığı için adayları değerlendirdiklerini ve yönetimiyle birlikte mevcut Başkan Recep Gür’ü destekleyeceklerini belitti. Arslan, “ÇESOB Seçimlerde mevcut Birlik Başkanımız Recep Gür'ü destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.
Toplam 40 odadan oluşan Çorum Esnaf Odaları Birliği seçimlerinde 296 oy kullanılacak.
(Volkan SINAYUÇ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19