Bakkallar ile Fırıncılar Odası’ndan Gür’e destek

Aynı zamanda Çorum Kasaplar ve Celebler Esnaf Odası Başkanı olan Recep Gür’e son olarak Çorum Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut ile Fırıncı ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan da desteğini açıkladı.

Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, ÇESOB Başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Barut, ÇESOB Başkanlığı için adayları değerlendirdiklerini ve yönetimiyle birlikte mevcut Başkan Gür’ü destekleyeceklerini kaydetti. Barut, “Terziler Odası olarak ÇESOB Seçimlerde Mevcut Birlik Başkanımız Recep Gür destekleyeceğiz” diye konuştu.

Çorum Fırıncı ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan da ÇESOB seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Arslan, ÇESOB Başkanlığı için adayları değerlendirdiklerini ve yönetimiyle birlikte mevcut Başkan Recep Gür’ü destekleyeceklerini belitti. Arslan, “ÇESOB Seçimlerde mevcut Birlik Başkanımız Recep Gür'ü destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Toplam 40 odadan oluşan Çorum Esnaf Odaları Birliği seçimlerinde 296 oy kullanılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

