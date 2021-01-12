Bakkalda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu
Çorum'da bir bakkalda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
Güncel 12.01.2021, 10:49
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Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi'ndeki bir bakkalda sabaha karşı yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Çorum Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu.
Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi.
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