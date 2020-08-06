Bakkal Mehmet Cindil’i kaybettik
Yeniyol Mahallesi Kulaksız Camii yanında yaklaşık 60 yıldır bakkallık yapan, çevrenin sayılan ve sevilen simalarından Mehmet Cindil, bu sabaha karşı, tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde (87) hayatını kaybetti.
Güncel 06.08.2020, 11:31
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Kezban Cindil’in eşi, Çelebi Cindil’in babası olan Mehmet Cindil’in cenazesi, bugün saat 11.00 sularında Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa veriliyor.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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