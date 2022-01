“Bakışını değiştir, hayata gülümse”

Millet Bahçesi Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkan Vekili Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum Kanser Hastalıkları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Karabıyık ile dernek üyeleri katıldı.

HER DERDİMİZE KOŞAN

VEKİLİMİZE MİNNETTARIZ

Hastalara ve hasta yakınlarına moral amaçlı düzenlenen programda ilk olarak dernek başkanı Hülya Karabıyık, programa katılımlarından dolayı protokol üyelerine teşekkür etti. Hep birlikte güzel günler yaşamayı ümit ettiklerini anlatan Hülya Karabıyık, dernek olarak yaptıkları faaliyetlerde en büyük destekçilerinden birinin de Milletvekili Ahmet Sami Ceylan olduğunu söyledi. Karabıyık, “Sayın vekilimiz der derdimize koşuyor. Talep ettiğimiz her ihtiyacın giderilmesi için çaba sarfediyor. Sayın vekilimize minnettarız, her daim kendisine dua ediyoruz” dedi.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ise, projenin hayatı geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti. AK Parti iktidarı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde sağlık alanında çok büyük atılımlar yapıldığını dile getiren Erhan Akar, Çorum’un da Milletvekili Ahmet Sami Ceylan öncülüğünde hak ettiği sağlık yatırımlarını aldığını vurguladı. Akar, özellikle de Çorum ölçeğindeki hiçbir ilde bulunmayan yapımı devam eden Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin kanser hastalarının Çorum’da tedavi görmeleri bakamından çok önemli olduğunu kaydetti. Kanser hastalarına şifalar dileyen Akar, tüm teşkilatlar olarak 7/24 her zaman yanlarında olduklarını bilmelerini istedi.

İl Başkan Vekili Murat Günay ise, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın başka bir programda olması nedeniyle davete katılamadığını belirterek, selamını iletti. Günay, Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini söyleyerek, yapılan faaliyetleri de takdire şayan olarak nitelendirdi.

CEYLAN’A ONKOLOJİ TEŞEKKÜRÜ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, Allah’tan güzellikleri, iyiliği ve paylaşmayı nasip etmesi dileyerek konuşmasına başladı. Çorum Belediyesi olarak başta Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olmak üzere benzeri dernek ve kuruluşlara desteğe her zaman hazır olduklarını söyleyen Başkan Aşgın, sağlık alanında Çorum’un elde ettiği kazanımlardan da bahsetti. Özellikle de Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin Çorum’a kazandırılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Aşgın, özellikle de Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın gayretlerine bizzat şahit olduğunu belirterek, kendisine tüm Çorumlular adına teşekkür etti.



CEYLAN’DAN İL MÜDÜRÜ BAYRAK’A ÖVGÜ!

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da dernek başkanı Hülya Karabıyık’ın çalışmalarından övgüyle söz ederken, kanser hastaları ve yakınlarına yardımcı olmanın asli

görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’ın da göreve başladığı günden itibaren başarılı çalışmalara imza attığını dile getiren Milletvekili Ceylan, İl Müdürü Bayrak’ı çalışmalarından dolayı tebrik ederken, Bayrak’ın dernekler konusundaki çalışmalarının Türkiye’ye örnek olduğunu anlattı.

Ceylan, yapılan projelerin hayata geçirilmesi noktasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

Ceylan ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra da kanserle mücadele eden minik hastalara oyuncak hediye ederek, moral verdi.