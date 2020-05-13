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“Bakış açısı değişmeli, sorunlar çözülmeli”

Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı M. Fatih Gök, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını, sağlık haftasını ve ebeler haftasını karşıladıkları gibi hemşireler haftasını da salgınla mücadele ile karşıladığını dile getirdi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:14
“Bakış açısı değişmeli, sorunlar çözülmeli”

Aradan geçen sürede sağlık çalışanları için alkış ve şarkılar duyulduğunu ancak mesele sorunların çözülmesine ve taleplerin karşılanmasına geldiğinde övgüler dizenlerin bu konuda gereğini yapmadığına şahit olduklarını belirten Gök, bu süreçte yapılan tek düzenlemenin de 3 ay tavandan ek ödemelerin usul ve esaslara boğulup, idarecilerin takdirine bırakılarak yavandan bir ödeme halini aldığını anlattı. Sağlık çalışanlarının hayal kırıklığına uğradığını anlatan Gök, çalışanlara haksızlık yapıldığını, Üniversite hastanelerinde ise bürokratik bahaneler ile henüz daha ödeme yapılmadığını kaydetti.

Dünyaya övgü ile bahsedilen filasyonun, fedakârları aile hekimliği çalışanları başta olmak üzere görev alanlara ek bir ödeme olmadığını belirten Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı M. Fatih Gök, “Yapılan kısa süreli bir iyileştirme bile uygulama safhasında çarçur edildi.

Sağlık çalışanları cephede kahramanca bir mücadele verip canlarını ortaya koyarken, kronikleşen sorunlarına çözüm üretilmesi ve taleplerinin karşılanması için adım atılmasını bekliyoruz.

Bu kapsamda öncelikli olarak tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin taban maaşlarına iyileştirme yapılmalıdır. Döner sermayelerde kronikleşen sorunlar çözülmeli, sistem yenilerek çalışan merkezli ve adaletli bir yapıya kavuşturulmalıdır. Söz verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçmelidir” dedi.

Süresiz sözleşmelilere, 3+1 süreli sözleşmelilere, vekil ebe hemşireler ile kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına kadro verilmesi ve 4/A dışındaki tüm istihdam modellerinin kamuda terk edilmesi gerektiğini anlatan Gök, atamalarda ehliyet ve liyakatın esas alınması ve sadece Türkiye Cumhuriyeti devletine sadakatın aranmasının doğru olacağını kaydetti.

Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı M. Fatih Gök, “Salgınla mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları başta olmak üzere görev esnasında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları yasal olarak şehit kabul edilmelidir.

Bu çağrımız karşılıksız kalmamalı, yöneticiler sağlık çalışanları için üzerlerine düşeni yapmalıdırlar.

Koronavirüsle mücadelede Türkiye’nin dört bir yanında şifa dağıtan, Çalışma hayatındaki tüm zorluklara ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen özverili bir şekilde hizmet eden gizli kahramanlar hemşirelerimizin, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyorum. Yaşamlarında başarı ve mutlulukların onlarla olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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