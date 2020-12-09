Bakırcılar Arastası içindeki işyerlerinin tadilatı yapılacak

Kerebigazi 1. Cadde üzerindeki Bakırcılar Arastası Tadilat Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’ndaki ihaleye iki firma katıldı.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki ihalede Emre Topkara 323 bin TL teklif verirken Mustafa Tuna 343 bin TL teklif etti. İhale sonucunda 11 dükkanın ısıtma tesisatı ve inşaat işleri yapılacak.

Komisyon Başkanı Sayın yapılacak değerlendirmenin ardından ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

