Son Dakika

Bakırcılar Arastası içindeki işyerlerinin tadilatı yapılacak

Çorum Belediyesi Bakırcılar Arastası içinde bulunan 11 adet işyerinde yapacağı tadilatı ihale etti.

Güncel 09.12.2020, 19:57
46
Bakırcılar Arastası içindeki işyerlerinin tadilatı yapılacak

Kerebigazi 1. Cadde üzerindeki Bakırcılar Arastası Tadilat Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’ndaki ihaleye iki firma katıldı.
Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki ihalede Emre Topkara 323 bin TL teklif verirken Mustafa Tuna 343 bin TL teklif etti. İhale sonucunda 11 dükkanın ısıtma tesisatı ve inşaat işleri yapılacak.
Komisyon Başkanı Sayın yapılacak değerlendirmenin ardından ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini dile getirdi.
(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 09 Aralık 2020
İmsak 06:14
Güneş 07:45
Öğle 12:38
İkindi 14:59
Akşam 17:20
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@