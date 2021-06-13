“Bakımı yapılan yolda ulaşım sıkıntısı yoktur”

İl Özel İdaresi Bolu Çorumlular Derneği Kurucu Başkanı Fikret Kısar’ın yaptığı “21. Yüzyılda doğuda bile toprak yol kalmamışken, İstanbul’un manevi fatihi Akşemseddin hazretlerinin köyünün yolu hala toprak yol olarak durması ne kadar tuhaf. Sözüm meclisten dışarı, bu yollardan katır bile geçemez. Bizler bekliyoruz bu yolların yapılmasını. Eğer yapılmaz ise; 16 bin 800 İskilipli ilçemizde var, bir bu kadar da Bolu'da bizler varız” şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yazılı bir açıklamada bulunan İl Özel İdaresi şu görüşlere yer verdi: “İskilip ilçesine bağlı Dereseki köyü ile bu köyün bağlısı olan Evlik mahallesinin 1. derece ana ulaşım yolu farklı güzergahlardan sağlanmaktadır. Dereseki köyünün 1. derece ana ulaşım yolu İkikise-Dereseki grup yolu üzerinden sağlanmakta olup, 10 km'lik bu yolun tamamı asfalt sathi kaplama yapılmış olup, her iki köy asfalt yoldan faydalanmaktadır. Akşemseddin Hazretleri'nin köyü olarak ifade edilen Evlik mahallesinin 1. derece ana ulaşım yolu ise Kuzuluk-Ahvatyakası-Saraycık grup yolu üzerinden sağlanmakta olup, 19 km yolun tamamı asfalt sathi kaplama yapılmıştır. Evlik mahallesi ve diğer grup köyleri asfalt kaplama yoldan faydalanmaktadır.

Habere konu olan ve "toprak yol" olarak ifade edilen yol ise Dereseki köyü ile Evlik mahallesinin ara bağlantı yolu olup yoğun olarak kullanılmamaktadır. İdaremizin 2. derece yol ağında bulunmakta ve stabilize kaplama vasfındadır. Söz konusu bağlantı yolunun 2011 yılında onarımı ve devamında ise stabilize kaplaması yapılmıştır. Stabilize kaplaması ve makineli bakımı ihtiyaca binaen düzenli olarak yapılmakta, yaz ve kış aylarında sürekli araç trafiğine açık olup ulaşım sorunu bulunmamaktadır.

Ayrıca İl Özel İdaresi tarafından Evlik mahallesinde bulunan Akşemseddin Hazretleri türbesinin Restorasyon ve Çevre düzenlemesi projesi hazırlanmaktadır.”

(Haber Merkezi)

