Bakanlıktan Hastane’ye teşekkür belgesi

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “Bebek Dostu Hastane, Anne Dostu Hastane, Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi” unvanlarını alarak Ulusal Anne Bebek Sağlığı Programlarının yürütülmesindeki başarılı çalışmalarından ve değerli katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.

Teşekkür belgesi alan diğer 10 hastane ise şunlar:

Adana Şehir Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Sivas Numune Hastanesi, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi.(Haber Merkezi)

