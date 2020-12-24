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Bakanlıktan Çorum Mucitler Derneği’nin projesine onay

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yürütülen “Gençlik Projeleri Destek Programı” çerçevesinde Çorum Mucitler Derneği’nin “Gençlerle Kodluyoruz” isimli projesi hibe desteği aldı.

Güncel 24.12.2020, 19:11
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Bakanlıktan Çorum Mucitler Derneği’nin projesine onay

Ortaokul ve liseli gençlerle algoritma ve yazılım bilen nitelikli elemanların yetiştirilmesi planlanan proje kapsamında; siber güvenlik, sanal gerçeklik ile 3B modelleme, oyun ve mobil yazılım geliştirmek için yeterli düzeyde alanında uzman ve yetenekli yazılımcılar yetiştirilmesi planlanıyor.

Toplamda 30 kişinin kabul edileceği projenin başvurularının Mart ayında yapılacağı açıklandı.

Üretken ve girişimci ruha sahip gönüllülerce kurulan Çorum Mucitler Derneği ve “Gençlerle Kodluyoruz” isimli proje hakkında detaylı bilgiye http://www.corummucitler.org.tr adresinden erişilebileceği bildirildi. (Haber Merkezi)

#Bakanlıktan Çorum Mucitler Derneğinin projesine onay
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