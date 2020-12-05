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Bakanlık’tan Çorum Kalesi’nin restorasyonu ve çevresinin kentsel dönüşümüne onayı çıktı

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Kalesi’nin restorasyonu ve çevresinin kentsel dönüşümüyle ilgili çalışmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un onay verdiğini açıkladı. 

Güncel 05.12.2020, 00:47
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Bakanlık’tan Çorum Kalesi’nin restorasyonu ve çevresinin kentsel dönüşümüne onayı çıktı

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardından bir açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Bakan Murat Kurum’a il, ilçe ve beldelerle ilgili çeşitli konulardaki taleplerini ilettiklerini bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a Çorum Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatılan Çorum Kalesi ile ilgili de bilgiler vererek destek talep ettiklerini belirten Milletvekili Ceylan, Kale’nin restorasyonu ve çevresinin kentsel dönüşümüyle ilgili çalışmaya Bakan Murat Kurum’un onay verdiğini söyledi. Çorum’un turizmi açısından son derece önemli olan bu projeyi imzalayan Bakan Kurum’a teşekkür eden Milletvekili Ceylan, projenin hayata geçmesiyle birlikte Çorum’un tarihi kalesinin turizme açılacağını ve bu alanda kentin önemli bir kazanım elde edeceğini kaydetti. 
Kale çevresinde de yapılacak olan kentsel dönüşüm ile birlikte bölgenin son derece modern bir yapıya kavuşacağının ifade eden Milletvekili Ceylan, bölge halkının da hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini, aksine hem semt sakinlerinin mülklerinin değer kazanacağını, hem de bölgenin güzelleşerek modern hale geleceğinin de özellikle altını çizdi. 

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