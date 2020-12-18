Bakanlık’ta Çorum tarımı için mesai

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Tarım Orman Bakanlığı üst düzey bürokratları ile çeşitli konularda görüşmek üzere Ankara'ya gitti. Yapılan görüşmelerde Çorum tarımına büyük oranda fayda sağlayacak yeni projelerini yetkilere aktararak destek istedi.

İlk olarak, hastalıktan ari köyler oluşturmak, damızlık hayvan satış borsası oluşturmak, sertifikalı tohum üretimi, sorteksli tohum eleme tesisinin kurulması, Çorum’da küçükbaş hayvancılık merkezinin oluşturulması, hastalıktan ari damızlık düve merkezinin oluşturulması, yem bitkileri ekim ve üretimi, büyükbaş hayvan ıslahı, mera projeleri başlıkları adı altındaki projeler Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’a sunuldu. Bakan Yardımcısı Tunç, Çorum'daki proje üretkenliğini takdirle karşıladığını ifade etti ve böyle hareket edildiği sürece Çorum çiftçisinin yeni projeler ile karşılaşacağını gözlemlediğini belirterek, “Bakanlık olarak bu heyecanı ve potansiyeli Çorum'da görüyorum” dedi.

Daha sonra Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ziyaret edilerek Çorum’un hayvancılıkla ilgili çalışmaları hakkında bilgi verildi. Genel Müdür Erdurmuş, Çorum'da ari işletmeler ile ilgili son 2 yılda yapılan çalışmalar ve artıştan memnuniyetini bildirerek teşekkürlerini iletti.

Görüşmelerinin çok faydalı ve verimli geçtiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “Gayemiz ilimize daha fazla ne kazandırırız. Bunun için elimizden gelen gayreti her zaman sürdürmeye devam edeceğiz, önümüzdeki günlerde Çorum üreticisinin karşısına yeni projelerle çıkacağız” dedi. (Haber Merkezi)