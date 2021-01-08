Bakanlığın Dijital Dönüşüm Projesine “Hitit” adı verildi

Yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kullanılan elektronik sistemlerin merkezi olarak yönetilebilmesi ve birimlerce kullanılan yazılımların teknik altyapılarının tek çatı altında toplanması için başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları tamamlandığı bildirildi.

“Hitit Kültür ve Turizm Sistemi Projesi” ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birimlerinde, birbirinden bağımsız teknoloji, altyapı, yazılım ve standartlardan oluşan 120'nin üzerindeki uygulama tek bir sistem altında birleştirilmiş olup gerekli uygulamaya tek bir adres üzerinden erişim, işlemlerde hız ve etkinlik sağlanması planlanıyor.

Sistemin en büyük getirilerinden biri de, mevcut durumda münferit olarak çalışan birçok sistemin, birleştirildikten sonra birbirleriyle veri alışverişi yapabilecek konuma gelecek olması ve böylece kullanıcılara çalışma alanını ilgilendiren daha geniş ve daha zengin bir veri kaynağına ulaşma şansının tanınacak olması olarak açıklandı.

(Haber Merkezi)