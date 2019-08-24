Bakanlara Çorum daveti

AK Parti'nin 18’inci kuruluş yıldönümü önceki gün Ankara’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından ATO Congersium'da düzenlenen 18. yıldönümü etkinliklerine katıldı.

ÇORUM’DAN KATILIM

Programa Çorum’dan da AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile diğer partili yöneticiler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan; “Bizim en büyük gücümüz davamıza olan inancımız ve insan varlığımızdır. Bu büyük ailenin üyesi olma onuru dahi tek başına bırakılacak kutlu bir mirastır. Bu dava AK Parti’nin 18 yılının çok daha ötesinde bir davadır. Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır” diye konuştu.

AHLATCI: “HEDEFE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ”

Ankara’daki etkinliklere katılan İl Başkanı Ahlatcı, 2001 yılında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı siyasi mücadelede 18. yılı geride bıraktıklarını belirterek bu süreçte AK Parti’nin milletimizden aldığı güç ve yetkiyle Türkiye’ye önemli eserler ve çalışmalara imza attığını söyledi.

AK Parti iktidarı ile hayal dahi edilemeyecek projelerin hayata geçtiğini dile getiren Ahlatcı, milletten aldıkları güç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. AK Parti’nin, ülke yönetiminde olduğu gibi yerel yönetimde de devrim niteliğinde çalışmalar yaptığını kaydeden Ahlatcı, yerel yönetimlerde de AK Partili belediyelerin yaptıkları hizmetlerle örnek teşkil ettiğini belirtti.

BAKANLARA DAVET

Programın ardından Çorum heyeti, AK Parti Milletvekili eski Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, milletvekili Alpay Özalan, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Milletvekili Metin Külünk, Ahmet Sorgun ile bir araya gelerek hem sohbet etti, hem de ilimizin sorun ve taleplerini iletme imkanı buldu.

(Volkan SINAYUÇ)