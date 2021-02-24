Bakan’dan Vali Çiftçi’ye ziyaret

Öğretmen için aşı sürecini Arifegazili Ortaokulu’nda başlattıktan sonra Çorum’a gelen Bakan Selçuk, Valiliği ziyaret ederek, Çorum’daki eğitim faaliyetleriyle ilgili Vali Mustafa Çiftçi’den bilgi aldı.

Bakan Selçuk’un Valilik ziyaretinde AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri hazır bulundu.

(Haber Merkezi)