Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerle buluştu

Bir dizi ziyaret ve açılış için Çorum’a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle buluştu. Ziya Selçuk, Ziya Öğretmen İle Eğitim Buluşmaları kapsamında Devlet Tiyatrosu Salonu’nda öğretmenlerle bir araya geldi. Pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile öğretmenler katıldı.

ÖĞRETMENLERDEN BAKAN’A FİDAN BAĞIŞ SERTİFİKASI

Toplantı salonu önünde Bakan Selçuk’u karşılayan öğretmenler, Selçuk’a ‘İlimize yaptığını ziyaret dolayısıyla Çorum’da görev yapan öğretmenlerimiz tarafından adınıza 19 fidan bağışı yapılmıştır’ yazılı Fidan Bağış Sertifikası verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. (Haber Merkezi)