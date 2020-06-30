Bakan Yardımcısından ödenek artırımı sözü
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret etti. Aşgın, Bakan Yardımcısı Metin’den, Koçhisar İsale Hattı projesinin ödeneğinin artırılması konusunda söz aldı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim taahhütleri arasında yer alan ve Çorum'un 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan Koçhisar İsale Hattı, şehrin en önemli projeleri arasında yer alıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, seçim dönemi söz verdikleri tüm projelerde olduğu gibi Koçhisar İsale Hattını da yakından takip ettiklerini vurguladı. Projeye 2020 yılı için 1 Milyon TL ödenek ayrıldığını, Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaretlerinde bu ödeneğin artırılmasına yönelik taleplerini dile getirdiklerini ifade eden Başkan Aşgın, "Koçhisar İsale Hattı Projemizde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İhaleyi kazanan firma şantiyesini kurdu, çalışmalarına başladı. Bilindiği üzere 52 km. uzunluğundaki hattan gelecek içme suyu Çorum'umuzun 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak. 83 Milyon TL + KDV bedelle ihale edilen proje önemli projelerimiz arasında yer alıyor." dedi.
Seçim dönemi söz verdikleri tüm projelerle ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde yapıldığının altını çizen Başkan Aşgın, isale hattı projesinin ödenek artırılması konusunda kendilerine yönelik olumlu yaklaşımları ve ödeneğin artırılması konusunda çalışma yapılacağı açıklamasında bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e teşekkür etti.
|İmsak
|03:08
|Güneş
|05:06
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|22:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|29
|60
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Antalyaspor
|29
|37
|10. Gaziantep FK
|29
|35
|11. Kasımpaşa
|29
|35
|12. Denizlispor
|29
|32
|13. Gençlerbirliği
|29
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|30
|57
|2. Erzurum BB
|30
|53
|3. Adana Demirspor
|30
|51
|4. Bursaspor
|30
|49
|5. Akhisar Bld.Spor
|30
|48
|6. Altay
|30
|47
|7. Fatih Karagümrük
|30
|47
|8. Giresunspor
|30
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|30
|41
|11. Menemen Belediyespor
|30
|39
|12. Balıkesirspor
|30
|35
|13. İstanbulspor
|30
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|30
|27
|16. Osmanlıspor
|30
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Wolverhampton
|32
|52
|6. M. United
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Burnley
|32
|45
|9. Sheffield United
|31
|44
|10. Arsenal
|31
|43
|11. Crystal Palace
|32
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Southampton
|32
|40
|14. Newcastle
|31
|39
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|32
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|32
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|71
|2. Barcelona
|32
|69
|3. Atletico Madrid
|32
|58
|4. Sevilla
|32
|54
|5. Villarreal
|32
|51
|6. Getafe
|31
|49
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|32
|46
|9. Athletic Bilbao
|32
|45
|10. Granada
|32
|43
|11. Osasuna
|32
|41
|12. Levante
|32
|41
|13. Real Betis
|32
|37
|14. Real Valladolid
|32
|35
|15. Eibar
|32
|35
|16. Deportivo Alaves
|32
|35
|17. Celta de Vigo
|32
|34
|18. Mallorca
|32
|26
|19. Leganés
|32
|25
|20. Espanyol
|32
|24