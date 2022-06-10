Bakan Yardımcısı Yılmaz Çorum’da

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül önceki gün Çorum’a geldi. Çorum’da Vali Mustafa Çiftçi ile biraraya gelerek bir süre görüşen Bakan Yardımcısı Yılmaz ve Genel Müdür Gül daha sonra ise İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Korosu’nun Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirmiş olduğu müzik dinletisine katıldı. Programı Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da ilgiyle izledi.

“Leyla'dan Mevla'ya” isimli konserde kulakların pasını silen, gönülleri vecde getiren Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Korosu ve sazendeleri büyük beğeni topladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile birlikte bir dizi ziyaret de gerçekleştirdi. Buna göre Bakan Yardımcısı Yılmaz, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle biraraya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Yılmaz ayrıca Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz Çorum’daki son ziyaretini ise 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ne yaptı. Bakan Yardımcısı Yılmaz ayrıca Vali Mustafa Çiftçi’nin de katılımlarıyla Kültür Park'ta sabah yürüyüşü yaptı.



(Volkan SINAYUÇ)

