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Bakan Yardımcısı Sinan Aksu bugün Çorum’da

Güncel 30.09.2021, 00:05
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Bakan Yardımcısı Sinan Aksu bugün Çorum’da

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, bugün Çorum’a geliyor. 
İlk olarak saat 12.00’de Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret edecek olan Bakan Yardımcısı Aksu, 14.00’de Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret edecek.
Aksu, 14.30’da Eğitime Destek Platformu Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı’na ve 16.30’da Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması’na katıldıktan sonra Çorum’dan ayrılacak. (Haber Merkezi)
 

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