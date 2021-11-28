Bakan Yardımcısı Muhsin Dere Çorum’da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun kızının düğünü için ilimize gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere ilimizde ilk olarak Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.



Çorum Valiliği Şeref Defteri’ni imzalayan ve Vali Çiftçi’den ilimizdeki çalışmalarla ilgili bilgi alarak görüş alışverişinde bulunan Bakan Yardımcısı Muhsin Dere daha sonra ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da katılımıyla 15 Temmuz Şehitleri Müzesi ve Çorum Şehitliği'ni ziyaret etti.



Bakan Yardımcısı Dere, hem 15 Temmuz Şehitler Müzesi hem de Şehitlikte yapılan çevre düzenlemesi çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Dere, Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın ayrıca buradaki şehitlerin kabirlerini de ziyaret ederek dua okumayı ihmal etmedi. Bakan Yardımcısı Dere daha sonra ise Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.



Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum’da ayrıca AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı’nı da ziyaret ederek bir süre İl Başkanları Yusuf Ahlatcı, Agah Karapıçak ve partililerle görüştü.

Aslen Sungurlulu olan hemşehrimiz Bakan Yardımcısı Dere’ye savunma sanayii ile ilgili ilimize dair yapılması istenen yatırımlar ve beklentilerle ilgili de bilgi verildi.



(Volkan SINAYUÇ)

