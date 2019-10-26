Bakan Yardımcısı Eldemir hastanede inceleme yaptı

Geçtiğimiz günlerde milletvekilleri, il protokolü ve AK Partili yöneticilerden oluşan bir heyet Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüşerek eski devlet hastanesinin ikinci basamak devlet hastanesi olarak yeniden sağlık hizmeti sunmasını talep etmişti. Bakan Koca ise konuyla ilgili bir heyeti inceleme yapmak üzere ilimize göndereceğini belirtmişti. Bakan Koca’nın talimatı üzerine Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, yerinde incelemeler bulunmak üzere Çorum’a geldi.

Bakan Yardımcısı Eldemir Çorum’da ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı hazır bulundu. Halil Eldemir daha sonra ise Belediye’yi ziyaret etti. Heyet daha sonra ise Devlet Hastanesi eski binası ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de incelemelerde bulundu.

Belediye’nin ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nde bir toplantı düzenlendi. Sağlık yatırımları ve sağlık hizmetleri hakkında yapılan toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Ceylan ve Kavuncu, İl Sağlık Müdürü Sobacı, AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Daşdan, Merkez İlçe Başkanı Akar ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, sağlık yatırımları, eski hastanenin ikinci basamak devlet hastanesi olarak yeniden sağlık hizmeti sunması ele alındı. Toplantının ardından Bakan Yardımcısı Eldemir ve beraberindeki heyet eski hastanenin C blok bölümünde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Eldemir son olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulunduktan sonra ilimizden ayrıldı.

(Volkan SINAYUÇ)