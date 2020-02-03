Bakan Yardımcısı Demircan, Arasta ve Velipaşa Hanı’nı inceledi

Kale Mahallesi’nde Çorum Belediyesi’ne ait spor tesisinin açılışın ardından Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Çorum Kalesi’ni gezen Demircan, akabinde restorasyon çalışmaları devam eden Velipaşa Hanı’nda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Demircan, tarihi Ayakkabıcılar Arastası’nı gezerek esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. Demircan ve beraberindekiler Ulucami ve Yazma Eserler Kütüphanesi’ni de ziyaret etti.

(Taner ŞİMŞEK)