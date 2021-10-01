Bakan Yardımcısı Aksu’dan ziyaretler
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Çorum'da bir dizi ziyaretlerde bulundu; Eğitime Destek Platformu Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.
Güncel 01.10.2021, 19:47
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Programı kapsamında Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret eden Aksu, Çiftçi'den Çorum'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aksu ve Çiftçi daha sonra Çorum Belediyesince yapılan Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Aksu, burada Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan bilgi aldı.
Aksu daha sonra basına kapalı gerçekleşen Eğitime Destek Platformu Genişletilmiş İl İstişare Toplantısı ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.
(AA)
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