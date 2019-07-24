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Bakan Yardımcıları ile Adliye istişaresi

Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum heyeti, Adalet Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş ile yaptığı görüşmede Çorum Adliye Sarayı hakkında istişarede bulundu.

Bakan Yardımcıları ile Adliye istişaresi

Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum heyeti, Adalet Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş ile yaptığı görüşmede Çorum Adliye Sarayı hakkında istişarede bulundu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:30
Bakan Yardımcıları ile Adliye istişaresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Milletvekili Erol Kavuncu AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Günay önceki günü Adalet Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş’u makamlarında ziyaret ederek bir süre görüştü.

AK Partili heyet üyeleri görüşme ile ilgili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş ile Çorum Adliye Sarayı hakkında istişarelerde bulunduklarını açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

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