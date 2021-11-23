Bakan Yanık’tan Şehit Şenay öğretmenin annesine ziyaret

Bakan Derya Yanık, Karabük'te bir takım ziyaretler yaptı. Bakan Yanık, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin katlettiği Çorumlu 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini de ziyaret etti. Yalçın ailesi tarafından karşılanan Bakan Yanık, misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Rabbim, Aybüke öğretmenimize ve vatan uğruna şehit olan herkese rahmet eylesin, bizleri de onlara layık eylesin” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Bakan Yanık'a Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker eşlik etti.

Öte yandan 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Hasan Gümüş, anne Yalçın'a çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade etti ve bütün öğretmenlerin annesi olduğunu ve çok duygulandığını belirterek teşekkür etti.

Geleceğin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerin kutsal bir vazife ifa ettiğini belirterek vazife sırasında şehit olan öğretmenlerden biri olan olan Aybüke öğretmenin kutlu bir makama eriştiğini söyleyen İlçe Emniyet Müdürü Gümüş; “Şehitlerimiz bizim en kıymetli varlığımız, şehit ailelerimiz de şehitlerimizin bize emanetidir. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin rızasını kazanmaya ve onların her daim yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Zehra annemizi de her 24 Kasım’da olduğu gibi bugün de ziyaret ederek hayır dualarını aldık” dedi.

(İHA)

