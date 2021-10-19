Bakan Vedat Bilgin duyurdu: “Binlerce öğrenciye yardım yapılacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 19 bin 501 öğrenciye 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapılacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “İlköğretim için 2 bin 697 TL, ortaöğretim için 4 bin 045 TL, yükseköğretim için 5 bin 394 TL olmak üzere toplam 19 bin 501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin” açıklamasını yaptı.

(Haber Merkezi)

