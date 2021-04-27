Bakan Varank Çorum firmasının projesini beğendi

Ziyarette, patenti Awim firmasına ait olan ve seri üretimine başlanan, inşaat sektöründe çığır açacak bir yatırım olarak görülen mobil otomatik ve manuel kaynaklı sargı donatısı makinesi anlatıldı.

Görüşmede; “firmanın Ar-Ge çalışmaları ile geliştirmiş oldukları makinenin; özellikle fore kazık uygulamalı projelerde minimum işçilik ile % 10 demirden tasarruf ve temelde % 60 daha yüksek dayanım sağladığı, işçilik hatalarını düşürdüğü, üretim süresini 1/3 ‘e indirdiği, ayrıca mobil bir sistem olması nedeniyle inşaat sahalarına gidebildiği bu nedenle de seri ve zamanında fore kazık ihtiyacına yönelik donatı demirlerini karşılayabildiği” ifade edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, projeden etkilendiğini söyleyerek diğer bakanlıklarla da görüşüp yönetmelik bazında ön ayak olacağını ve firmayı destekleyeceğini belirtti. (Haber Merkezi)

