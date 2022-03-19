Bakan Varank, 25 fabrika ve 4 projenin toplu açılışını gerçekleştirdi

‘BOŞ LAF ÜRETENLERDEN DEĞİLİZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Çorum’a hizmet siyasetlerine durmaksızın devam ettiklerini belirten Bakan Varank, “Perşembe günü Microsoft Türkiye AR-GE Merkezi’ni İstanbul’da açtık. Ülkemizin hızla gelişen Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine çok güçlü bir aktör daha kazandırdık. Devamında dün, dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü Cumhurbaşkanımızla birlikte açtık. Ve Asya ile Avrupa’yı bir kez daha birleştirdik. Biz birileri gibi daha ortada dikili bir ağacı bile yokken sadece boş laf üretenlerden değiliz. Tam aksine saymakla bitmeyen eserlerimizle huzurunuza geliyoruz. Ziya Paşa’nın dediği gibi “Ayinesi iştir bir kişinin lafa bakılmaz.” İşte sadece bu hafta yaptıklarımız bile bu milletle olan gönül bağımızın en güçlü göstergesi. Çanakkale destanının nişanesi olacak bu devasa yatırım aynı zamanda cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da ışık tutacak inşallah. Peki yeter mi? Elbette hayır. Bugün de Anadolu’muzun güzide şehirleri Amasya ve Çorum’u çok kıymetli yatırımlarla buluşturuyoruz” dedi.

‘ÇORUMLUNUN YAPTIĞINI HERKES YAPAMAZ’

Daha birkaç saat önce, Merzifon’da 20 fabrikanın açılışını yaptıklarını belirten Bakan Varank, “Şimdi de Çorum’da 320 milyon lira yatırım tutarına sahip 25 fabrikanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Makineden tekstile, gıdadan yapı elemanlarına kadar birçok alanda üretim yapan bu fabrikalar 650 kişiye istihdam sağlıyor. Bu rakamlar elbette başarılı ve değerli. Ama bu yatırımların bizi geleceğe daha umutla baktıran önemli bir özelliği daha var. Nedir o biliyor musunuz? Hepsinin pandemi döneminde hayata geçmiş olması.Bu gerçekten bizim için çok kıymetli. Çünkü tüm dünyada üretimin, ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde, bizim cevval girişimcilerimiz korkmadan yatırımlarına devam etti. Ülkemiz ekonomisine güvenin bir göstergesi olan bu yaklaşım da zaten Anadolu insanına yakışan bir erdem” dedi. Hani sizler diyorsunuz ya “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” diye. İşte bu yatırımlar ve Çorum’un son dönemde sanayide yaptığı atılımlar bu sözün hakkını sonuna kadar veriyor” şeklinde konuştu.

‘YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİN ÖNEMİNİ ÇOKTAN ANLAMIŞTIK’

Tüm dünya ekonomilerinin zor sınavlara tabi tutulduğu tarihi zamanlardan geçildiğini belirten Bakan Varank, “Önce pandemi, şimdi de savaş şartları derken küresel rekabet koşuları adeta yeniden şekilleniyor. Bu rekabetin temel belirleyicisi de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji oluyor. Biz zaten yerli ve milli teknolojilerin önemini çok daha öncesinden görüp gerekli adımları atmaya başlamıştık. Savunma sanayii başta olmak üzere her alanda dışarıya olan ekonomik ve teknolojik bağımlılığımızı azaltacak atılımlar yaptık. Bu zor süreçler de bize, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Milli Teknoloji hamlesi vizyonunun ne kadar doğru ve yerinde bir strateji olduğunu gösterdi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız da sağladığı desteklerle bütçeleri toplamı 8 milyon lirayı aşan 4 önemli projeyi ilimize kazandırdı. Bugün ayrıca o projelerinde resmi açılışını yapıyoruz. Çorum Belediye’si ile birlikte hayata geçirdiğimiz Çoruminia, Veli Paşa Hanı ve Çatak Tabiat Parkı projeleri sayesinde turizminin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Yine SOGEP kapsamında desteklediğimiz “Güçlü Kadın Güçlü Gençlik Projesi” ile istihdam atölyeleri kuruyoruz. Böylece sanayiye kalifiye işgücü yetiştirirken kadın istihdamını da arttırıyoruz. Her biri birbirinden önemli bu yatırımlar ve projelerle ilimiz sanayicilerine, kadınlarına ve turizmine hizmet ediyor, Çorum’un ekonomisine güç katıyoruz. Ama tabi biz burada durmayacağız. İnşallah bundan sonra da Çorum’un büyük potansiyeline odaklanarak sizlerle daha sık buluşacağız. Bugün zaten şehrimiz sanayisinin durumunu ve önümüzdeki dönem çalışmalarını istişare etme fırsatımız olacak. Güçlü yönlerimizi, fırsatları ve ihtiyaçları değerlendireceğiz. Sizlerden alacağımız geri bildirimlerle de Çorum’un üretim, ihracat ve istihdamını artıracak yeni projeleri başlatacağız. Hep birlikte Çorum’u hak ettiği konuma ulaştırmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘ÇORUM’UN İHRACATI YÜZDE 300 ARTTI’

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedeflerine emin adımlarla devam ettiğini söyleyen Bakan Varank, “Ülke olarak çok büyük hedeflere doğru emin adımlarla ilerlerken en büyük destekçilerimizden bir de Çorum. Bizler de bu desteği karşılıksız bırakmamak için var gücümüzle Çorum’un imkân ve kabiliyetlerini artıracak yatırımlar yaptık. Bu bağlamda, Bakanlık olarak 2002’den günümüze kadar; Çorum’daki OSB’lerimize verdiğimiz kredi desteği 160 milyon liraya ulaştı. Toplamda 5 bin KOBİ’ye verdiğimiz destek 100 milyon liraya yaklaştı. KOBİ demişken, sabah Amasya’daki konuşmamda da değindim, KOBİ tanımında bazı değişikliklere gittik. KOBİ olma şartlarında biri olan satış hasılatı veya mali bilanço limitini 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkardık. Böylece daha fazla işletmemiz KOBİ statüsü kazanarak desteklerden faydalanma imkânı elde edecek. Diğer taraftan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla Çorum’daki 216 projeye 155 milyon lira destek sağladık. Sanayinin rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmak için 2 AR-GE merkezini Çorum’a kazandırdık. Bakanlığımız desteğiyle kurulan Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi bugün 25 firmaya ev sahipliği yaparken 50 AR-GE personeline çalışma imkânı sunuyor. Bizler Çorum’un gelişmesi için var gücümüzle çalışırken Çorumlu iş adamlarımızda bizleri hiç mahcup etmedi. 2021 yılında ilimiz 2 milyar 600 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılına göre ihracatı yaklaşık yüzde 300 oranında artan Çorum birçok büyükşehri geride bıraktı. Bu nedenle Çorum’la ne kadar iftihar etsek az. Umuyorum ki Çorum’un bu başarısı diğer illerimize de ilham kaynağı olacak. Bugün açılışını yaptığımız yatırımlar ve sizlerin üstün gayretleriyle Anadolu’nun parlayan yıldızı olmaya devam edecek” dedi.(Yusuf ÇINAR)