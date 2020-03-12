Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96329
ALTIN
329.758
DOLAR
6.2370
STERLİN
7.9645
EURO
7.0321

Bakan Turhan’a “Çorum” daveti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ilimize davet edildi.

Bakan Turhan’a “Çorum” daveti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ilimize davet edildi.

12 Mart 2020 Perşembe 00:10
Bakan Turhan’a “Çorum” daveti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile bir süre görüştü. 136. İl Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı için Ankara’da bulunan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Çorum Milletvekili Ceylan ile birlikte bakanlarla görüşmeler yaptı.

Ahlatcı ve Ceylan, önceki gün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a bakanlığın Çorum’da devam eden yatırımları ve ilimizin talepleri hakkında bilgi verdiler. Başta Kırkdilim tünelleri olmak üzere ilçe yolları ve diğer yatırımlar hakkında Bakan Mehmet Cahit Turhan ile istişarede bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Bakan Turhan’ı Çorum'a davet ettiler.

Bakan Mehmet Cahit Turhan ise yatırımların aksatılmadan devam edeceğini belirterek, Mart ayı içerisinde belirlenen program dahilinde Çorum’a geleceğini kaydetti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlar dezenfekte ediliyor
Toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlar dezenfekte ediliyor
Sevim Esenyel defnedildi
Sevim Esenyel defnedildi
“Seramik sektöründe iki ayda ihracat yüzde 10 arttı”
“Seramik sektöründe iki ayda ihracat yüzde 10 arttı”
Hitit Film Festivali için istişare yapıldı
Hitit Film Festivali için istişare yapıldı
Prof. Dr. Gülhan, Tıp Fakültesi Dekanı oldu
Prof. Dr. Gülhan, Tıp Fakültesi Dekanı oldu
Akaryakıtta çifte indirim
Akaryakıtta çifte indirim
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim