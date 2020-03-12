Bakan Turhan’a “Çorum” daveti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile bir süre görüştü. 136. İl Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı için Ankara’da bulunan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Çorum Milletvekili Ceylan ile birlikte bakanlarla görüşmeler yaptı.

Ahlatcı ve Ceylan, önceki gün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a bakanlığın Çorum’da devam eden yatırımları ve ilimizin talepleri hakkında bilgi verdiler. Başta Kırkdilim tünelleri olmak üzere ilçe yolları ve diğer yatırımlar hakkında Bakan Mehmet Cahit Turhan ile istişarede bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Bakan Turhan’ı Çorum'a davet ettiler.

Bakan Mehmet Cahit Turhan ise yatırımların aksatılmadan devam edeceğini belirterek, Mart ayı içerisinde belirlenen program dahilinde Çorum’a geleceğini kaydetti.

(Haber Merkezi)