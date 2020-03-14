Bakan Turhan yarın Çorum’da

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile bir görüşme yaparak Çorum’a davet etmişti.

Bakan Mehmet Cahit Turhan’ın bu kapsamda yarın ilimize geleceği belirtilerek programı açıklandı. Buna göre Bakan Turhan yarın saat 11.00’de Osmancık- Çorum Kavşağı’nda karşılanacak. Daha sonra saat 11.30’da Kırkdilim Geçişi ve tünel şantiyesini inceleyecek olan Bakan Turhan, saat 12.00’de ise Gölünyazı Şantiyesi Kırkdilim- Çorum yol çalışmasını inceleyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan saat 12.30’da ise Akkent TOKİ ile Organize Sanayi Bölgesi arasında bulunan ve yıllar önce inşaatına başlanarak yüzde 25’ler seviyesine gelen eski Çorum Havalimanı’nın yerinde incelemede bulunarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne yapılması düşünülen altgeçit yerinde de incelemede bulunacak.

Bakan Turhan onuruna saat 14.30 Hasan Zahir Et Lokantası’nda verilecek öğle yemeğinin ardından ise saat 15.30’da Mecitözü yol çalışması, saat 16.30’da Ortaköy- Cemilbey yolu, saat 17. 30’da ise İskilip yolu Seydim şantiyesinde inceleme yapacak. Bakan Turhan saat 18.30 Valiliği ziyaret ederek buradaki istişare toplantısına da katılacak. Bakan Turhan’ın son programı ise saat 20.30’da Belediye ziyareti olacak.

(Volkan SINAYUÇ)