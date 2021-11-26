Bakan Soylu’dan Çorum paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum Nüfus Müdürlüğü’nde yapılan çalışmaları paylaştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum ve ilçelerine, yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz yakıştı mı, yakıştı.

Çorum'da, İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte 14 ilçe Nüfus Müdürlüğümüz, yeni konseptle hizmete hazır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Hayatımızın her anında” görüşüne yer verdi.

Öte yandan Vali Mustafa Çiftçi de yeni konsepte geçen müdürlüğü ziyaret ederek bilgi aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

