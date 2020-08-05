Bakan Soylu: "Tüm Türkiye'de en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.
Güncel 05.08.2020, 15:23 06.08.2020, 01:53
389
Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk ve zabıta."
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
açık
Namaz Vakti 06 Ağustos 2020
|İmsak
|03:55
|Güneş
|05:35
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:30