Bakan Soylu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.”