Bakan Soylu, AK Partili Ceylan’ın babasının cenazesine katıldı

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın babası İsmet Ceylan, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybetti. İsmet Ceylan'ın cenazesi defnedilmek üzere merkeze bağlı Yeşilyayla köyüne götürüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ceylan toprağa verildi.