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Bakan Selçuk’tan “yol” talebi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gazi Caddesi’ni Fatih Caddesi’ne bağlayacak olan Karakeçili yolunun Milli Eğitim Bakanlığı’nı ilgilendiren bölümüyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti.

Bakan Selçuk’tan “yol” talebi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gazi Caddesi’ni Fatih Caddesi’ne bağlayacak olan Karakeçili yolunun Milli Eğitim Bakanlığı’nı ilgilendiren bölümüyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 23:01
Bakan Selçuk’tan “yol” talebi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun da hazır bulunduğu ziyarette Aşgın, “Karakeçili Mahallemizde kalan kısmını da hizmete açmayı planladığımız yeni yolumuzun Milli Eğitimi ilgilendiren bölümü için istişare ederek talebimizi kendisine ilettik.

Sayın Bakanımızın yakın zamanda ilimize göndereceğini ifade ettiği Milli Eğitim Bakanlığı heyetiyle gerekli adımları atarak yolun Fatih Caddesi çıkışını da kısa sürede açacağımızı ümit ediyoruz. Konumuza duyarlılığı ve yakın alakası için Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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