Bakan Selçuk’tan “yol” talebi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun da hazır bulunduğu ziyarette Aşgın, “Karakeçili Mahallemizde kalan kısmını da hizmete açmayı planladığımız yeni yolumuzun Milli Eğitimi ilgilendiren bölümü için istişare ederek talebimizi kendisine ilettik.

Sayın Bakanımızın yakın zamanda ilimize göndereceğini ifade ettiği Milli Eğitim Bakanlığı heyetiyle gerekli adımları atarak yolun Fatih Caddesi çıkışını da kısa sürede açacağımızı ümit ediyoruz. Konumuza duyarlılığı ve yakın alakası için Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)